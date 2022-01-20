Тбилиси, 21 января, 2022, 01:45 — ИА Регнум. Четверо подсудимых, помогавших Михаилу Саакашвили нелегально проникнуть на территорию Грузии, были освобождены под залог в зале суда, сообщает 20 января грузинская газета «Дрони».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Георгий Нариманидзе, Элгуджа Цомая, Зураб и Шалва Цоцория были освобождены под залог в 5 000 лари (около $1 600) для каждого. Решение об этом было принято в Тбилисском городском суде.

Нариманидзе, Цомая, отец и сын Цоцория обвиняются в сокрытии тяжкого преступления. Цомая также предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы.

Напомним, что 1 октября 2021 года тайно въехавший на территорию Грузии бывший президент Михаил Саакашвили был арестован грузинскими властями.