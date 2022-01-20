Нью-Йорк, США, 21 января, 2022, 00:30 — ИА Регнум. Мировое сообщество к строгому соблюдению международного санкционного режима и к расширению списка санкций в отношении КНДР и лиц, её поддерживающих, призвала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд,выступая 20 января с совместным заявлением США, Албании, Бразилии, Франции, Ирландии, Японии, ОАЭ и Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Постпред США при ООН отметила, что участившиеся ракетные испытания КНДР создают угрозу безопасности во всём мире. По мнению Томас-Гринфилд, ракетные запуски демонстрируют стремление режима «создавать оружие массового поражения и баллистические ракеты любой ценой, в том числе за счет собственного народа».

США предпринимают попытки убедить членов Совбеза ООН расширить список санкций в отношении лиц, поддерживающих Северную Корею. В настоящее время эти попытки блокирует Китай.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал пересмотреть отношение к Соединенным Штатам на заседании политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК).