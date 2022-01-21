Каракас, , 00:20 — REGNUM Венесуэльский лидер Николас Мадуро в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным осудил провокации против России, а также любые подобные попытки воздействия на Москву. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Kremlin.ru

Кроме того, глава латиноамериканской страны выразил чувство солидарности с российским народом. Он выразил благодарность властям России за помощь в борьбе с пандемией в виде поставок вакцин и медикаментов. Сам венесуэльский лидер написал в своем Twitter, что обсуждал с Путиным вопросы сотрудничества Москвы и Каракаса в различных стратегических сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января пресс-служба Кремля распространила информацию о том, что Владимир Путин в разговоре с Николасом Мадуро выразил поддержку тем усилиям, которые правительство Венесуэлы предпринимает для укрепления суверенитета республики и обеспечения ее социально-экономического развития.

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