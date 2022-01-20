Рим, 21 января, 2022, 00:13 — ИА Регнум. Правительство Италии не будет рассматривать предложение о введении дополнительных сборов с энергетических компаний, передают национальные СМИ в четверг, 20 января, со ссылкой на осведомленные источники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Ранее предполагалось, что у энергетиков будут отобраны «сверхприбыли» и что полученные средства будут направлены на «амортизацию» роста цен для потребителей.

Как сообщалось ранее, в 4-м квартале 2021 года цены на электричество и газ для домохозяйств Италии выросли на29% и 14% соответственно. Рост продолжился и в 2022 году. Большую часть используемой электроэнергии Италия в настоящее время импортирует. Власти выделили 1,2 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» в 2021 году и предусмотрели еще 3,8 млрд евро на 2022 год. По данным экспертов, в 2022 году расходы средней итальянской семьи на электричество и газ вырастут на 100 евро в месяц (с учетом бюджетной поддержки — на 65 евро). Дополнительные затраты предприятий страны в 2022 году оцениваются в 20 млрд евро.