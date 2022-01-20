Тбилиси, 21 января, 2022, 01:42 — ИА Регнум. Тбилисская мэрия объявила тендер на рекострукцию станции метро «Варкетили», сообщает 20 января грузинский телеканал «Формула».

MaxBenidze Станция метро «Варкетили»

Согласно документации, ориентировочная стоимость проекта, включающающего реконструкцию и капитальный ремонт станции, составляет 7 057 389 лари ($ 2 295 000). Тендер был объявлен 18 января, а торги начинаются с 16 февраля и продлятся до 21 февраля.

Работы предусматривают демонтаж платформы и эскалаторов, асбестового потолка, установку так называемого «защитного зонта», полную реконструкцию интерьера, реконструкцию балюстрад эскалатора, реконструкцию системы освещения и внутренней вентиляции, замену пола платформы и благоустройство хозяйственных помещений станции.

Работы должны быть завершены в течении 12 месяцев после заключения контракта. Станция на время работ будет частично закрыта.

Напомним, что 30 января на станции «Варкетили» произошло обрушение потолка, в результате чего пострадало 14 человек. Примечательно, что за четыре месяца до происшествия на станции был произведён плановый ремонт.