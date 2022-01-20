Рим, 20 января, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Спикер нижней палаты парламента Италии Роберто Фико в четверг, 20 января, предложил способ обеспечить участие в голосовании на президентских выборах тех депутатов, сенаторов и представителей местных властей, которые находятся на COVID-карантине.

Presidente.camera.it Роберто Фико

Голосовать они должны на парковке парламента, причем не выходя из автомобиля, полагает спикер.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также руководители регионов (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Никто из ведущих политиков, помимо Сильвио Берлускони (он выдвинут правоконсерваторами), пока не выражал открыто намерения выдвигать свою кандидатуру.

Выдвижение Берлускони вызывает резкую критику либералов, они обещают выйти из состава правящей коалиции (что может привести к её роспуску) в случае его избрания. Либералы ведут консультации с популистами. Высказывается предположение о возможном выдвижении в президенты нынешнего главы «широкой коалиции» премьер-министра Марио Драги и министра юстиции Марты Картабии. Первый тур выборов пройдет 24 января.