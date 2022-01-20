Белград, , 23:50 — REGNUM Правительство Сербии на заседании 20 января отменило план по созданию территории особого назначения для эксплуатации и переработки минерала ядрит. Об этом сообщила премьер-министр Сербии Анна Брнабич.

Анна Брнабич Kt.gov.rs

«Документ аннулирован, его уже не существует. Этим отменены и все юридические акты, которые относятся к компании «Рио Тинто» — все решения, разрешения на выполнение работ, все остальное», — процитировал портал b92 слова Брнабич.

Премьер-министр добавила, что правительство аннулировало также и решение о создании рабочей группы по внедрению проекта «Ядар», принятое в 2021 году.

«Этим мы выполнили все требования экологических движений и поставили точку в проекте «Рио Тинто» в Сербии. Что касается проекта Ядар и «Рио Тинто» — все закончено», — подчеркнула Брнабич.

Напомним, что ранее ряд экологических организаций Сербии организовал массовые акции протеста против строительства литиевого рудника компании «Рио Тинто» в долине реки Ядар на западе страны. Реализация этого проекта оказала бы губительное влияние на окружающую среду.