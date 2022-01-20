Вашингтон, , 23:47 — REGNUM Частная аэрокосмическая компания Axiom Space намерена впервые в истории осуществить запуск первого полностью коммерческого экипажа к Международной космической станции (МКС), сообщает 20 января пресс-служба компании на своей странице в Twitter.

В космосе Цитата из к/ф «Космическая одиссея 2001 года». Реж. Стенли Кубрик. 1968. США — Великобритания

Уточняется, что коммерческий полёт намечен на 31 марта текущего года.

«Запуск миссии Axiom-1, первой в истории миссии с участием коммерческих членов экипажа к Международной космической станции, планируется на 31 марта», — указано в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что коммерческий экипаж из четырех человек должен будет провести на орбитальной станции восемь дней совместно с постоянным экипажем МКС.

По утверждению компании Axiom Space, в коммерческий экипаж зачислены бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, американский бизнесмен Ларри Коннор, канадский финансист Марк Пати и израильский предприниматель Эйтан Стиббе.

Цена восьмидневной экскурсии на МКС составляет $55 млн. В будущем компания Axiom Space намерена осуществлять такие туры по два-три раза в год.

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