Москва, 20 января, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Российский панк-коллектив Pussy Riot представил новый сингл Punish, написанный в соавторстве со шведской поп-певицей Tove Lo (Эбба Нильссон). Об этом рассказал портал The Line Of Best Fit.

Официальный YouTube-канал Pussy Riot Сингл Pussy Riot

Punish — это первый релиз Pussy Riot после прошлогоднего появления в обновленной версии песни Purge The Poison певицы Marina (Марина Диамандис). Сингл также объединен с клипом, снятым режиссером Ksti Hu.

Надя Толоконникова из Pussy Riot рассказал о релизе: «Punish — это первое аудиовизуальное произведение из предстоящего цикла Pussy Riot, в котором представлен персонаж супергерой, обладающий волшебными качествами суперженщины и использующий эти способности для борьбы с сексизмом. Она сильная фигура доминатрикс и служит справедливости, наказывая Вайнштейнов всего мира. Теперь мужчины боятся плохо себя вести, потому что они прекрасно понимают, что месть близка».