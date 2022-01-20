, 23:43 — REGNUM На минувшей неделе, 13−19 января, число первых прививок от коронавируса, сделанных в Италии гражданам старше 50 лет, выросло на 28%, подсчитали в четверг, 20 января, в экспертном институте Gimbe.

Столь быстрый рост, несомненно, объясняется тем, что вакцинация для граждан указанного возраста стала обязательной, констатировали эксперты.

По данным на 20 января, в Италии умерли 142 590 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 385 (днем ранее — на 380). Число подтвержденных носителей выросло на 188 797 (днем ранее — на 192 320). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 9 418 256 — почти 16% населения страны. В настоящее время заражены 2 682 041 человек (на 55 451 больше, чем днем ранее), что является «рекордом» за всё время эпидемии. Две прививки от коронавируса сделали 47,2 миллиона человек (более 78,4% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. В декабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, гостиницы, публичные церемонии, пользоваться городским и междугородним транспортом).