Цаленджиха, , 01:10 — REGNUM В расположенном на западе Грузии Цаленджихском муниципалитете главой местного самоуправления был избран представитель оппозиционной партии, сообщает 20 января грузинский телеканал «Рустави 2».

Грузинский флаг

Избрание главы произошло лишь только с шестой попытки. Им стал член партии «За Грузию» Корнелий Салия. «За Грузию» имеет в составе муниципалитета лишь трёх депутатов, но ввиду того, что трём оппозиционным партиям — «За Грузию», «Единому национальному движению» и «Лело для Грузии» — удалось выступить единым фронтом, за кандидатуру Салия проголосовало 14 депутатов.

Михаил Саакашвили из тюрьмы приветствовал избрание оппозиционного главы. Представители же партии «За Грузию» утверждают, что избранием Салия им удалось спасти муниципальное собрание от паралича.

Таким образом, в Западной Грузии появился уже второй муниципалитет, возглавляемый оппозицией. Ещё в двух муниципалетов в ближайшее время должны пройти выборы руководителей

Напомним, что партия «За Грузию» была создана в прошлом году бывшим премьер-министром страны Георгием Гахария.