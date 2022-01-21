Москва, 21 января 2022, 12:41 — REGNUM Россия активно перевооружается в масштабах, на которые не способна НАТО. Об этом 21 января заявил корреспонденту ИА REGNUM военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.

АПЛ Юрий Долгорукий проект «Борей»
АПЛ Юрий Долгорукий проект «Борей»
Schekinov Alexey Victorovich

«В соответствии с открытыми данными, у России сейчас с США наблюдается приблизительный паритет по количеству подводных лодок: около 70 подлодок всех проектов и с нашей, и с их стороны», — заявил эксперт.

В то же время мы давно начали обновление, сообщил политолог. Так, со стапелей в январе текущего года сошёл «Генералиссимус Суворов» — очередной подводный ракетоносец IV поколения проекта 955 «Борей-А».

Нести службу ему предстоит именно на Дальнем Востоке. Причём вооружён он МБР нового поколения твёрдотопливными Р-30 «Булава» с технологией сухого старта. Таких «Бореев» у РФ уже пять, и будет ещё пять. Аналогов в мире у них просто нет, уверен эксперт.

У нас и дизель-электрические новейшие подлодки проекта 677 «Лира» с воздухо-независимыми установками, и сверхмалые, но весьма кусачие «Пираньи»… Причём речь идёт о новейшем вооружении. Сегодня наша армия обновила свои арсеналы более, чем на 70%. НАТО на это просто не способна.
Александр Артамонов

Напомним, что состав Тихоокеанского флота России пополнился новыми подлодками 949АМ «Антей».