Москва, 21 января, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Россия активно перевооружается в масштабах, на которые не способна НАТО. Об этом 21 января заявил корреспонденту ИА REGNUMвоенный эксперт, специалист по армиям НАТОАлександр Артамонов.

Schekinov Alexey Victorovich АПЛ Юрий Долгорукий проект «Борей»

«В соответствии с открытыми данными, у России сейчас с США наблюдается приблизительный паритет по количеству подводных лодок: около 70 подлодок всех проектов и с нашей, и с их стороны», — заявил эксперт.

В то же время мы давно начали обновление, сообщил политолог. Так, со стапелей в январе текущего года сошёл «Генералиссимус Суворов» — очередной подводный ракетоносец IV поколения проекта 955 «Борей-А».

Нести службу ему предстоит именно на Дальнем Востоке. Причём вооружён он МБР нового поколения твёрдотопливными Р-30 «Булава» с технологией сухого старта. Таких «Бореев» у РФ уже пять, и будет ещё пять. Аналогов в мире у них просто нет, уверен эксперт.

Александр Артамонов У нас и дизель-электрические новейшие подлодки проекта 677 «Лира» с воздухо-независимыми установками, и сверхмалые, но весьма кусачие «Пираньи»… Причём речь идёт о новейшем вооружении. Сегодня наша армия обновила свои арсеналы более, чем на 70%. НАТО на это просто не способна.

Напомним, что состав Тихоокеанского флота России пополнился новыми подлодками 949АМ «Антей».