Рим, 20 января, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Президентом Италии должен стать человек, который будет пользоваться авторитетом, сопоставимым с авторитетом нынешнего главы государства Серджо Маттареллы, заявил в четверг, 20 января, лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

(сс) Chatham House Энрико Летта

Это должна быть общая, объединяющая фигура, а не представитель одной из политических групп, точно не Сильвио Берлускони, предложенный правоконсерваторами, добавил Летта.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также руководители регионов (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Никто из ведущих политиков, помимо Сильвио Берлускони (он выдвинут правоконсерваторами), пока не выражал открыто намерения выдвигать свою кандидатуру.

Выдвижение Берлускони вызывает резкую критику либералов, они обещают выйти из состава правящей коалиции (что может привести к её роспуску) в случае его избрания. Либералы ведут консультации с популистами. Высказывается предположение о возможном выдвижении в президенты нынешнего главы «широкой коалиции» премьер-министра Марио Драги и министра юстиции Марты Картабии. Первый тур выборов пройдет 24 января.