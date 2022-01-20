Озёрск, Челябинская область, , 23:35 — REGNUM Морскому отряду Уральского округа Росгвардии 20 января исполнилось 15 лет. Командующий округом Герой России генерал-полковник Олег Козлов поздравил командование, личный состав и ветеранов воинской части. В своём поздравлении он отметил, что «состав отряда всегда отличали верность воинскому долгу, военной присяге».

«Военнослужащие отряда достойно выполняют задачи боевой службы на акваториях, проявляя при этом стойкость, мужество и профессионализм. Уверен, отряд продолжит успешно выполнять поставленные служебно-боевые задачи и приумножит славные традиции подразделения».

За 15-летнюю историю воинская часть не раз подвергалась реформированию, менялись и структура, и названия её подразделений. Но это не помешало военнослужащим выполнять возложенные на них задачи по охране и защите закрытых административно-территориальных объединений городов Озёрска и Снежинска со стороны акваторий озёр.

Выполнял отряд и другие задачи — по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в период саммитов ШОС и саммита БРИКС в Екатеринбурге в 2009 году, на матчах Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, при проведении ежегодной международной выставки «Иннопром». На счету отряда есть и спасённые жизни людей.

К поздравлениям личного состава отряда присоединились и руководители важных государственных объектов, охраняемых военнослужащими.

Так, глава РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина Михаил Железнов в своём поздравлении отметил, что «военнослужащие морского отряда надёжно обеспечивают охрану уральского ядерного центра — одного из ключевых предприятий госкорпорации «Росатом» — со стороны озёр, входящих в периметр ЗАТО Снежинск».

Михаил Железнов «Они вносят вклад в укрепление суверенитета и безопасности Российской Федерации. Уверен, что в многоступенчатой системе безопасности морской отряд является важным, крепким и надёжным звеном».

Гендиректора ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев обратился к военнослужащим с такими словами:

«Уважаемые военные моряки и ветераны отряда! На протяжении всех лет военные моряки надёжно стоят на страже интересов России, бдительно охраняют акваторию важнейших государственных объектов со стороны озера Иртяш в городе Озёрске. Благодаря мужеству и отваге личного состава морского отряда, достойно продолжаются славные традиции Росгвардии».

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