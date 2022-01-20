Варшава, 20 января 2022, 23:32 — REGNUM Польский президент Анджей Дуда устроил украинскому президенту Зеленскому прогулку по горам в Польше, а затем дал ему поесть.
Об этом президент Украины сообщил 20 января на своей странице в Instagram.
Напомним, Зеленский в данный момент находится с визитом в Польше.
«После пешей прогулки по горам — традиционные польские блюда и продолжение общения», — написал Зеленский, сопроводив сообщение совместной с Дудой фотографией.
Кроме того, Зеленский поблагодарил польского коллегу за гостеприимство.
Ранее сообщалось, что Дуда и Зеленский проводили встречу «с глазу на глаз».
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