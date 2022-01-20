Варшава, 20 января, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Польский президент Анджей Дуда устроил украинскому президенту Зеленскому прогулку по горам в Польше, а затем дал ему поесть.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Об этом президент Украины сообщил 20 января на своей странице в Instagram.

Напомним, Зеленский в данный момент находится с визитом в Польше.

«После пешей прогулки по горам — традиционные польские блюда и продолжение общения», — написал Зеленский, сопроводив сообщение совместной с Дудой фотографией.

Кроме того, Зеленский поблагодарил польского коллегу за гостеприимство.

Ранее сообщалось, что Дуда и Зеленский проводили встречу «с глазу на глаз».