Сыктывкар, 20 января, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Жительница Сыктывкара опубликовала в сети видео, на котором сотрудница детского сада грубо обращается с малолетней воспитанницей.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Детский сад

Автор видео сообщила, что пришла в дошкольное учреждение во внеурочное время. Двери были заперты на ключ. Заглянув в окно, она стала свидетелем шокирующей сцены: воспитательница, применяя физическую силу, усадила 1,5-годовалую девочку на стул и, резко стягивая с не одежду, грубо отчитала воспитанницу за то, что она описалась. Крики воспитательницы слышали не только дети, но и еще одна сотрудница, которая на действия коллеги никак не реагировала.

Автор ролика сообщила, что забрала документы своего ребенка из детского сада и написала заявление в полицию. По данному факту администрация Сыктывкара начала служебную проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, жестокость воспитателя детсада обернулась уголовным делом в Красноярске.