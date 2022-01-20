Женева, Швейцария, 20 января, 2022, 23:25 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 3 777 104 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 8741 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 20 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 336 790 193 носителя вируса, подтверждено 5 560 718 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 3 156 986 выявленных случаях заболевания и 6889 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.