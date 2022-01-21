Приштина, Сербия, 21 января, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля 20 января в парламенте Косово заявил, что уже в марте законопроект о заработных платах будет передан в правительство на рассмотрение. В настоящее время министерство внутренних дел ведет анализ законопроекта с целью сделать его «выполнимым». Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Facebook.com/Xhelal-Sveçla Джеляль Свечля, глава МВД Косово

По данным журналистов, в министерстве разрабатывают коэффициенты повышения заработной платы для каждой позиции в республиканском аппарате с целью сделать закон недискриминационным. По словам Свечли, планируется, что законопроект будет предполагать «справедливую, долгосрочную и реализуемую систему выплат и компенсаций».

Напомним, законопроект о заработных платах был ранее признан дискриминационным по отношению к ряду категорий госслужащих Конституционным судом Косово. Медики, полицейские, учителя и работники администрации неоднократно проводили забастовки с требованием принятия этого законопроекта.