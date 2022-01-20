Рим, 20 января, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Часть итальянских СМИ в четверг, 20 января, сообщили читателям об итогах сравнительного исследования COVID-вакцин, проведенного инфекционным институтом «Спалландзани».

Volgograd.ru

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Как сообщалось ранее, эксперты выяснили, что у привитых «Спутником V» антитела к штамму «Омикрон» развиваются более чем в два раза выше, чем при прививке вакциной Pfizer.

«Спутник» в 70% случаев эффективен против «Омикрона», — сообщил своим читателям Mediaset. От сравнения с продукцией Pfizer журналисты воздержались. Так поступили и все остальные ведущие СМИ за исключением правоконсервативного Il Giornale.

Их коллеги из значительного количества других изданий об исследовании не сообщили вовсе.

По данным на20 января, в Италии умерли142 590человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на385(днем ранее — на380). Число подтвержденных носителей выросло на188 797(днем ранее — на192 320). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет9 418 256 — почти 16% населения страны. В настоящее время заражены2 682 041человек (на55 451больше, чем днем ранее), что является «рекордом» за всё время эпидемии. Две прививки от коронавируса сделали 47,2 миллионачеловек (более 78,4% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Вдекабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, гостиницы, публичные церемонии, пользоваться городским и междугородним транспортом).