Москва, , 23:19 — REGNUM Блогер и телеведущая Настя Ивлеева 20 января опубликовала пост в своём Instagram-аккаунте с эмодзи в виде вируса. Пользователи Сети решили, что она вновь заразилась коронавирусом.

Настя Ивлеева

Ивлеева опубликовала три эмодзи на чёрном фоне — в виде вируса, человека в маске, а также плачущего лица. Подписчики считают, что блогер заразилась коронавирусной инфекцией в Мексике, где она ранее отдыхала.

ИА REGNUM напоминает, что Настя Ивлеева уже переболела COVID-19 в июле 2020 года. Вместе с ней были заражены её родители, а также рэпер Элджей.

Читайте ранее в этом сюжете: Комик Идрак Мирзализаде продал аннулированный вид на жительство в России