21 января 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 00:16 — REGNUM Данные министерства финансов США, согласно которым объём вложений России в американские ценные государственные бумаги по итогам ноября 2021 года сократился за месяц на $1,311 млрд и составил $2,409 млрд, стали поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 20 января в социальной сети «ВКонтакте».

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

»Хорошо. Осталось только ещё вернуть вывезенное в Англию золото, и тогда можно за российскую экономику не беспокоиться», — считает Андрей Ш.

Многие пользователи оказались рады тому, что Россия постепенно сокращает вложения в ценные бумаги США и перестаёт ориентироваться на американскую экономику, но сам факт экономических взаимодействий с государством, проявляющим агрессию в стороны Российской Федерации, вызывает вопросы.

Рынок ценных бумаг pictavio

«И тем не менее Россия продолжает поддерживать вражескую экономику», — поделился своим мнением П.

«От них вообще надо отказаться! Это преступление — при текущей политической ситуации вкладывать деньги в бумаги потенциального врага», — указывает Егор П.

Некоторые граждане считают, что России пора полностью прекратить контакты с Соединёнными Штатами и разорвать любые экономические связи, иначе потенциальный враг так и продолжит вмешиваться во внутренние процессы нашего государства.

«Конечно, правильный шаг. Иначе «гегемонцы» вполне могут отжать или заморозить наши вложения. Вот и нужно держать «положительный баланс» активов в нашу пользу, чтобы «в случае войны» они бы потеряли от нашей конфискации больше, чем мы сами», — указывает Антон Б.

«Однако это совсем не означает, что выплата дани из России в США сейчас прекращена полностью! Необходим окончательный и полнейший сброс американского влияния на Россию, поэтому президентом Владимиром Путиным вся территория нашего Отечества в законных границах 1945 года объявлена зоной безопасности Российской Федерации. То есть американские войска НАТО теперь должны не только дать письменные гарантии о нерасширении своего альянса, но и покинуть незаконно занятую и оккупированную территорию России!» — пишет Алексей С.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей оказалась не так категорически настроена. Граждане уверены, что экономическая безопасность России должна обеспечиваться любыми способами, даже тем, что российские власти вкладываются в ценные бумаги США, которые не мытьём, так катаньем приносят нашей стране какую-то выгоду.

«А зачем отказывать себе в этом удовольствии? Сумма не то что сильно большая, но она позволяет получать выгоду. Иногда экономические процессы не стоит пересекать с политической ситуацией», — написал Виктор С.

Ряд пользователей указывает на то, что вслед за Россией и другие страны могут начать сокращать финансовые вливания в США, что станет потрясением для американской экономики.

«Это как бы сигнализирует «инвесторам». Прямо сигнальный рупор орёт. Пусть потом не жалуются, что их доллары погорели и государство им осталось должно», — выносит предположение Боаз А.

Отдельные комментаторы отмечают, что несмотря на воинствующие речи правительство США не запрещает России вкладываться в американские ценные бумаги.

«Странные у США санкции, если Россия получает нехилый такой доход по дивидендам с американских гособлигаций. Это прямо как Украина, которая якобы восемь лет воюет против Российской Федерации, но при этом наращивает закупку российского каменного угля на $48 млн», — отмечает Андрей И.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 18 января министерство финансов США опубликовало данные, согласно которым объём вложений России в американские ценные государственные бумаги по итогам ноября 2021 года сократился за месяц на $1,311 млрд и составил $2,409 млрд.