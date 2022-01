Нью-Йорк, США, , 23:16 — REGNUM Дэниел Россен, известный как ведущий вокалист американской инди-группы Grizzly Bear, анонсировал свой дебютный сольный альбом You Belong There и поделился лид-синглом Shadow in the Frame. Об этом 20 января сообщил портал The Line Of Best Fit.

Кадр из клипа Дэниеля Россена Официальный YouTube-канал Дэниеля Россена

Shadow in the Frame — первый сольный сингл Россена с момента выхода Deerslayer 2018 года.

Россен написал песни для альбома You Belong There у себя дома в Санта-Фе и сам исполнил почти все инструменталы альбома, кроме песни Tangle, в которой участвует егоколлега по группе Grizzly Bear Крис Беар.

