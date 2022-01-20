Тбилиси, 21 января, 2022, 01:06 — ИА Регнум. Украинский омбудсмен Людмила Денисова в феврале намерена посетить находящегося в тюрьме бывшего президента Михаила Саакашвили, сообщает 20 января грузинский телеканал «TV Пирвели».

Yaruna21 Людмила Денисова

Денисова заявила, что она крайне обеспокоена состоянием здоровья Саакашвили и намерена обратиться с письмом к министерству юстиции Грузии с просьбой предоставить ей официальные документы о здоровье Саакашвили и разрешить ей в феврале месяце навестить его в тюрьме.

Денисова призвала Саакашвили обратить внимание на состояние своего здоровья, ведь у него впереди много тяжелой борьбы.

«Вы — боец, и правда — за Вами! Я, представитель Верховной рады Украины, нахожусь на Вашей стороне», — заявила Денисова.

Напомним, что 1 октября 2020 года Михаил Саакашвили, незаконно проникший на территорию Грузии, был арестован грузинскими властями.