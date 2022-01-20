«Что за бред?» — Ольга Бузова выпустила новый трек «Не буди во мне зверя»
Москва, 20 января, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Исполнительница и телеведущая Ольга Бузова представила новую песню под названием «Не буди во мне зверя». О выходе трека она сообщила в личном Instagram-аккаунте 20 января.
Скриншот с YouTube
Ольга Бузова
https://www.instagram.com/tv/CY8OeChIA15/
«Не буди во мне зверя, а не то твоя киска станет пантерой», — поёт в песне Бузова. Пользователи Сети негативно восприняли как исполнение песни, так и её текст.
«Ну и песня», — удивляется zaitseva. vika_.
«Что за бред?» — недоумевает surashevasvetlana.
«Какой зашквар, худшее из всего», — считает ayanmamasita.
Добавим, что релиз трека «Не буди во мне зверя» состоялся в день рождения Ольги Бузовой. Телеведущей исполнилось 36 лет.