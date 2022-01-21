Москва, 21 января 2022, 01:02 — REGNUM Россия не списывает своё еще действующее вооружение. Об этом 20 января заявил корреспонденту ИА REGNUM военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.
«Наша страна мудро не списывает раньше предусмотренного срока амортизации своё вооружение», — заявил эксперт.
Это наблюдается в танкостроении — зачем отправлять на переплавку модернизированные версии танка Т-90, если они превосходят «Абрамсы» и «Леклерки» или, как минимум, не уступают им, задается вопросом политолог.
Такая же логика прослеживается и в деле строительства новых подлодок. И «Оникс», и «Калибр», и даже потихоньку уходящий в прошлое «Гранит» — эффективное оружие. Стоит напомнить, что американцы только собираются закладывать новые АПЛ класса «Колумбия». «Хвалёным «Сивульфам» уже около 40 лет. Более новых проектов на звёздно-полосатом подплаве пока не наблюдается», — напомнил Артамонов.
Напомним, что тихоокеанский флот ждет пополнение новыми субмаринами, модернизированными АПЛ 949АМ «Антей».