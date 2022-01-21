Москва, , 01:02 — REGNUM Россия не списывает своё еще действующее вооружение. Об этом 20 января заявил корреспонденту ИА REGNUM военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.

Учения АПЛ в Баренцевом море Mil.ru

«Наша страна мудро не списывает раньше предусмотренного срока амортизации своё вооружение», — заявил эксперт.

Это наблюдается в танкостроении — зачем отправлять на переплавку модернизированные версии танка Т-90, если они превосходят «Абрамсы» и «Леклерки» или, как минимум, не уступают им, задается вопросом политолог.

Такая же логика прослеживается и в деле строительства новых подлодок. И «Оникс», и «Калибр», и даже потихоньку уходящий в прошлое «Гранит» — эффективное оружие. Стоит напомнить, что американцы только собираются закладывать новые АПЛ класса «Колумбия». «Хвалёным «Сивульфам» уже около 40 лет. Более новых проектов на звёздно-полосатом подплаве пока не наблюдается», — напомнил Артамонов.

Напомним, что тихоокеанский флот ждет пополнение новыми субмаринами, модернизированными АПЛ 949АМ «Антей».