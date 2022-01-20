Прага, , 22:57 — REGNUM Министерство обороны Чехии готово помочь Украине, предоставив ей артиллерийские боеприпасы, но это предложение должно одобрить правительство, заявила 20 января журналистам пресс-секретарь чешского военного ведомства Яна Цехмайстерова.

Скульптура Франца Кафки в Праге, Чехия Al Case

По её словам, Чехия поддерживает путь Украины к демократии.

«Это боеприпасы, которые подготовлены для такой помощи, если его одобрит правительство. Украина является историческим партнером Чехии, с которым мы развиваем оборонное сотрудничество и поддерживаем ее путь к демократии. Поэтому вполне естественно, что минобороны рассматривало возможность оказания ей какой-нибудь помощи», — сказала Цехмайстерова.

Министр обороны Чехии, добавила она, подготовит документы по помощи Украине к следующему заседанию кабмина, назначенному на 26 января.

Напомним, ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала рассказал журналистам, что минобороны, МИД и другие ведомства ищут возможность поддержать Киев, «чтобы Россия не дошла до какой-нибудь агрессии или ущемления свободы и независимости Украины».

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