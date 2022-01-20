Малибу, США, , 22:57 — REGNUM Американская актриса Памела Андерсон и её телохранитель Дэн Хейхерст разводятся. Об этом 20 января пишет Rolling Stone, ссылаясь на свой источник.

Памела Андерсон Toglenn

«Памела любит так же искренне, как и живёт», — объясняет инсайдер издания. Источник также назвал союз Андерсон и Хейхерста «пандемическим вихрем», который быстро утих.

ИА REGNUM напоминает, что Памела Андерсон и Дэн Хейхерст начали встречаться в сентябре 2020 года. Для актрисы этот брак был пятым.

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