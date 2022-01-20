Тбилиси, 21 января, 2022, 01:03 — ИА Регнум. Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамара Баркалая проведёт встречу с бастующими сотрудниками Агентства социального обслуживания, сообщает 20 января грузинский телеканал «Мтавари архи».

Хуберт фон Геркомер. Забастовка. 1891

Баркалая заявила, что права сотрудников являются приоритетом для агентства, и в этом направлении был предпринят ряд шагов для улучшения условий работы. На сегодняшний день соцработникам уже повысили заработную плату, утверждает чиновница.

На 21 января намечена встреча Баркалая с протестующими.

Напомним, что грузинские соцработники бастуют уже четыре дня, требуя увеличения заработной платы