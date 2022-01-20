Челябинск, , 23:34 — REGNUM Внешнеторговый оборот Челябинской области в 2021 году составил $6,4 млрд. За год сотрудники ведомства выявили более 100 нарушений валютного законодательства со стороны участников внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщили 20 января в пресс-службе Челябинской таможни.

Сотрудник Челябинской таможни Пресс-служба Челябинской таможни

По словам исполняющего обязанности начальника Челябинской таможни Эдуарда Туранова, в течение прошлого года в регионе внешнеэкономическую деятельность осуществляли более полутора тысяч предприятий, «которыми перечислено в бюджет 51,2 млрд рублей».

Эдуард Туранов «Внешнеторговый оборот области составил $6,4 млрд. Грузооборот — 6,3 млн тонн».

Таможенное оформление Пресс-служба Челябинской таможни

Уточняется, что из Челябинской области за рубеж продавались в основном металлы и металлоизделия, минеральные продукты, машины и оборудование. В регион в свою очередь поставлялись оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и сырьё для их производства, продукция химической промышленности, каучук.

За год Челябинской таможней было выявлено свыше сотни нарушений валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности, назначено штрафов на сумму 2,9 млн рублей.

Ещё одним показателем работы ведомства является пресечение наркоторговли. Так, за год оперативными сотрудниками Челябинской таможни было изъято из незаконного оборота 16,5 кг наркотических средств.

Зона таможенного контроля Пресс-служба Челябинской таможни

Кроме того, с территории страны был предотвращён незаконный вывоз 600 куб. м лесоматериалов стоимостью, превышающей пять миллионов рублей. По этому направлению возбуждено 21 уголовное дело и три тысячи дел об административных правонарушениях. Более чем на 12 млн рублей назначено административных наказаний.

Комментируя итоги года, заместитель начальника Уральского таможенного управления Андрей Максимов отметил, что руководство высоко оценивает работу Челябинской таможни

Андрей Максимов «По итогам деятельности в 2021 году коллектив таможни занял второе место среди таможен управления».

Правоохранительная деятельность Челябинской таможни Пресс-служба Челябинской таможни

Пресс-секретарь Челябинской таможни Александр Земсков отметил, что в 2021 году хорошо проявили себя структурные подразделения ведомства. Самые лучшие результаты среди коллективов таможенных постов фактического контроля показал Озёрский таможенный пост. Кроме того, отличился Таможенный пост Аэропорт Баландино.

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