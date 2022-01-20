Афины , 21 января, 2022, 01:03 — ИА Регнум. Министр иностранных дел и диаспоры Косово Доника Гервала-Шварц 20 января провела встречу с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом в Афинах.

Mfa-ks.net Доника Гервала

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава косовского МИД выразила готовность к углублению двусторонних отношений с Эллинской республикой, в особенности в сфере энергетики и экономики. В этой связи глава косовской дипломатии отметила, что в настоящий момент в Косово озабочены выбором оптимальной энергетической стратегии.

Гервала-Шварц призвала греческих бизнесменов инвестировать в Косово, назвав преимуществами экономики Косово низкий уровень заработных плат и отсутствие бюрократических проволочек.

Напоследок косовский министр подчеркнула, что признание независимости Косово всеми странами-членами ЕС, включая Грецию, было бы смелым шагом к стабильности в регионе и придало бы новую динамику разрешению долгосрочных проблем на Балканах.