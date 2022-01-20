Вашингтон, 20 января, 2022, 22:49 — ИА Регнум. На YouTube-канале корпорации Pepsi 20 января состоялась премьера трейлера грядущего шоу, которое покажут в перерыве финальной игры в Национальной футбольной лиге. В съемках видео приняли участие Eminem (Маршалл Брюс Мэтерс III), Snoop Dogg (Келвин Кордозар Бродус-младший), Dr. Dre (Андре Ромелл Янг) и другие исполнители.

(сс) Mika-photography Эминем

Известно, что в ходе халфтайм-шоу состоятся выступления Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Kendrick Lamar (Кендрик Ламар Дакворт) и Mary J. Blige (Мэри Джей Блайдж). Этот же состав принял участие в съемках ролика в Лос-Анджелесе, приуроченного к будущему спортивному событию.

Напомним, что Супербоул состоится 13 февраля 2022 года. Хедлайнером аналогичного мероприятия в прошлом году стал канадский певец The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе).