Москва, , 22:46 — REGNUM Фрагментом фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» с полётом кузнеца Вакулы верхом на чёрте прокомментировал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин известие о планах Киева построить космодром на Украине.

Ф. А. Моллер. Портрет Н. В. Гоголя. около 1850

Об этом он сообщил 20 января в своём Telegram-канале.

«Украинские ученые обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, пишут местные издания», — написал Рогозин, добавив видео с отрывком из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» по произведениям Николая Гоголя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ опубликовали данные о том, что в стране обсуждается строительство космодрома недалеко от побережья Чёрного моря.

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