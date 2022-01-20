Москва, 20 января 2022, 22:46 — REGNUM Фрагментом фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» с полётом кузнеца Вакулы верхом на чёрте прокомментировал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин известие о планах Киева построить космодром на Украине.
Об этом он сообщил 20 января в своём Telegram-канале.
«Украинские ученые обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, пишут местные издания», — написал Рогозин, добавив видео с отрывком из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» по произведениям Николая Гоголя.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ опубликовали данные о том, что в стране обсуждается строительство космодрома недалеко от побережья Чёрного моря.
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