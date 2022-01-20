Вашингтон, , 22:44 — REGNUM Американский рэп-исполнитель $not (Эди Эдуард) раскрыл дату выхода своего грядущего альбома Ethereal. Соответствующей информацией артист поделился на своей странице в Instagram 20 января.

Виниловая пластинка

https://www.instagram.com/p/CY9d7GElnmp/

По имеющимся данным, премьера проекта состоится 11 февраля 2022 года. Всего на пластинке будет 13 композиций, включая совместные работы с A$AP Rocky (Раким Майерс), Trippie Redd (Майкл Ламар Уайт IV), Juicy J (Джордан Майкл Хьюстон) и другими музыкантами.

Напомним, что Ethereal станет третьим студийным альбомом в дискографии $not. Выход предыдущей пластинки под названием Beautiful Havoc состоялся 30 октября 2020 года.

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