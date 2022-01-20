Москва, , 22:40 — REGNUM Комик Идрак Мирзализаде во время одного из своих концертов в шутку устроил аукцион. Об этом 20 января пишет телеграм-канал Mash.

Идрак Мирзализаде Цитата из видео на YouTube

В качестве лота комик предложил бумажную версию своего аннулированного вида на жительство в России. «Товар» был продан за $15 тыс. Ранее Мирзализаде выставлял на продажу только NFT-версию документа.

ИА REGNUM напоминает, что в августе 2021 года нахождение Идрака Мирзализаде в РФ признали нежелательным и пожизненно запретили ему въезд в страну. Причиной стала негативная общественная реакция на шутку комика, которую вырвали из контекста. По мнению многих, в своей остроте он «оскорбил российский народ».

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