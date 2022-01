Лондон, , 22:37 — REGNUM Главная восходящая звезда Великобритании по мнению премии Brit Awards певица Холли Хамберстоун вернулась со своим первым синглом в 2022 году London Is Lonely. Об этом 20 января рассказал портал The Line Of Best Fit.

Певица Холли Хамберстоун Официальный YouTube-канал Холли Хамберстоун

London Is Lonely — первый новый материал Хамберстоун с момента выхода прошлогоднего мини-альбома The Walls Are Way Too Thin, который повествует о ее переезде в Лондон.

Певица рассказал о новом сингле подробнее: «Я написал London Is Lonely еще в феврале 2020 года, как раз перед тем, как пандемия разразилась здесь, в Великобритании. Я только переехала из дома своего детства в Лондон и провела последние несколько месяцев, чувствуя себя по-настоящему запертой и одинокой в своей крошечной квартирке с незнакомыми людьми. Лондон казался таким напряженным, и хотя вокруг меня было так много людей, я чувствовала себя еще более изолированной и как будто мне здесь не место. Я как бы потерялась в этом городе. Я уже точно не знала, кто я такая, и поэтому, возвращаясь домой и записывая музыку, чувствовал себя в безопасности. Забавно сейчас слушать эту песню почти два года спустя, после пандемии, и чувствовать, что ничего особенно не изменилось. Я все еще пытаюсь найти здесь свое место и сделать его своим домом, и поэтому мне показалось правильным выпустить эту песню прямо сейчас, когда так много других людей, вероятно, тоже чувствуют себя потерянными».

