Лондон, 20 января, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Как сообщает издание Le10Sport, руководство лондонского «Челси» отвергло предложения «Ромы» и «Лестер Сити» по аренде 22-летнего французского флангового защитника Маланга Сарра.

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Также сообщается, что «пенсионеры» рассматривают Сарра в качестве основного левого флангового защитника до конца сезона, так как лидер команды Бен Чилуэлл выбыл до лета 2022 года из-за разрыва крестообразной связки колена.

В текущем сезоне Маланг Сарр принял участие в девяти матчах за лондонский клуб во всех турнирах, проведя на поле суммарно 870 минут и получив две желтые карточки.

Маланг Сарр перешел в «Челси» 27 августа 2020 года из «Ниццы» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.