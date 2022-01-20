Приштина, 20 января 2022, 22:38 — REGNUM Министр обороны Косово Арменд Мехай 20 января прокомментировал слова сербского генерала Милана Мойисиловича, который заявил, что Сербия ответит силой на ввод армии Косово на север республики.

НАТО
НАТО
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На своей странице в социальной сети Facebook Мехай прокомментировал начало работ по превращению базы ВВС Косово в Кучово в базу ВВС НАТО. По словам политика, это является доказательством приверженности США и их союзникам по НАТО миру, безопасности и стабильности в Косово и в регионе Западные Балканы.

«С США и НАТО мы сильны против тех, кто угрожает нам и ставит под угрозу западные ценности свободы и демократии в любой точке мира».
Арменд Мехай

Читайте ранее в этом сюжете: Косово попросило у Турции поддержки по вопросу вступления в НАТО

Читайте развитие сюжета: Армия Сербии готова к новым провокациям в Косово