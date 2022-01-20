Приштина, , 22:38 — REGNUM Министр обороны Косово Арменд Мехай 20 января прокомментировал слова сербского генерала Милана Мойисиловича, который заявил, что Сербия ответит силой на ввод армии Косово на север республики.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На своей странице в социальной сети Facebook Мехай прокомментировал начало работ по превращению базы ВВС Косово в Кучово в базу ВВС НАТО. По словам политика, это является доказательством приверженности США и их союзникам по НАТО миру, безопасности и стабильности в Косово и в регионе Западные Балканы.

Арменд Мехай «С США и НАТО мы сильны против тех, кто угрожает нам и ставит под угрозу западные ценности свободы и демократии в любой точке мира».

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