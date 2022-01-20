Министр обороны Косово ответил на угрозу Сербии ввести войска
Приштина, Сербия, 20 января, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Министр обороны Косово Арменд Мехай 20 января прокомментировал слова сербского генерала Милана Мойисиловича, который заявил, что Сербия ответит силой на ввод армии Косово на север республики.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
НАТО
На своей странице в социальной сети Facebook Мехай прокомментировал начало работ по превращению базы ВВС Косово в Кучово в базу ВВС НАТО. По словам политика, это является доказательством приверженности США и их союзников по НАТО миру, безопасности и стабильности в Косово и в регионе Западные Балканы.
«С США и НАТО мы сильны против тех, кто угрожает нам и ставит под угрозу западные ценности свободы и демократии в любой точке мира».