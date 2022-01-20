Приштина, Сербия, 20 января, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Министр обороны Косово Арменд Мехай 20 января прокомментировал слова сербского генерала Милана Мойисиловича, который заявил, что Сербия ответит силой на ввод армии Косово на север республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

На своей странице в социальной сети Facebook Мехай прокомментировал начало работ по превращению базы ВВС Косово в Кучово в базу ВВС НАТО. По словам политика, это является доказательством приверженности США и их союзников по НАТО миру, безопасности и стабильности в Косово и в регионе Западные Балканы.