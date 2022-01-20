Рим, , 22:29 — REGNUM Сегодня, 20 января, в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» «Рома» в матче 1/8 финала Кубка Италии сезона 2021/22 сыграет с «Лечче». Игра начнется в 23:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

ФК «Рома» Asroma.com

Стартовые составы команд:

«Рома»: Руй Патрисиу, Рик Карсдорп, Рожер Ибаньес, Энсли Мэйтленд-Найлз, Мараш Кумбулла, Брайан Кристанте, Карлес Перес, Сержиу Оливейру, Жордан Верету, Феликс Афена-Гьян, Тэмми Абрахам.

Главный тренер: Жозе Моуриньо.

«Лечче»: Марко Блеве, Артуро Калабрези, Антонио Баррека, Валентин Гендри, Кастриот Дермаку, Марио Гаргиуло, Франческо ди Мариано, Торир Йоханн Хельгасон, Марцин Листовский, Алексис Блен, Марко Оливьери.

Главный тренер: Марко Барони.

В последний раз «Рома» и «Лечче» играли между собой 23 февраля 2020 в матче итальянской Серии А 2020/21. Та встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «волков».