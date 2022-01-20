Бишкек, 20 января, 2022, 22:29 — ИА Регнум. С 1 марта администрация президента Киргизии перестанет принимать бумажные документы, а с 1 апреля все госорганы должны полностью перейти на электронный документооборот. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на правительственном совещании сегодня, 20 января.

Sebastien Wiertz Документация

«Самые низкие показатели наблюдаются в Чуйской области: 31 из 105 сельских управ не присоединилась к системе электронного документооборота. Такие показатели недопустимы», — возмутился он.

Читайте также: «Дети на юге Киргизии считают президентом главу Узбекистана» — депутат

Глава правительства потребовал от чиновников в регионах ускорить процесс отказа от использования бумажной документации.

Жапаров отметил, что по итогам первого квартала текущего года пройдёт аттестация сотрудников представительств президента в областях и сельских администраций на знание систем электронного документооборота и предоставления электронных услуг населению.

Читайте также: Власти Киргизии внедряют систему мобильной идентификации населения