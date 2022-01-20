Нассау, 20 января 2022, 22:28 — REGNUM Американский рэпер Фаррелл Уильямс планирует открыть на Багамах отель под названием Somewhere Else. Об этом 20 января пишет «Афиша Daily».
Открытие отеля запланировано на 2024 год — в нём будет 400 номеров, несколько ресторанов и баров, а также бунгало со студиями звукозаписи. Артист поделился визуализацией проекта в личном Instagram-аккаунте.
https://www.instagram.com/p/CY6r27arhe9/
Добавим, что отель станет ещё одним совместным проектом Фаррелла Уильямса и предпринимателя Дэвида Гратмена. Они уже сотрудничали при открытии ресторана Swan, а также гостиницы — The Goodtime.
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