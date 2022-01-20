Нассау, , 22:28 — REGNUM Американский рэпер Фаррелл Уильямс планирует открыть на Багамах отель под названием Somewhere Else. Об этом 20 января пишет «Афиша Daily».

Фаррелл Уильямс Скриншот видео на YouTube

Открытие отеля запланировано на 2024 год — в нём будет 400 номеров, несколько ресторанов и баров, а также бунгало со студиями звукозаписи. Артист поделился визуализацией проекта в личном Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CY6r27arhe9/

Добавим, что отель станет ещё одним совместным проектом Фаррелла Уильямса и предпринимателя Дэвида Гратмена. Они уже сотрудничали при открытии ресторана Swan, а также гостиницы — The Goodtime.

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