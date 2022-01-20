Бишкек, 20 января, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Жители столицы Киргизии имеют задолженность по оплате за вывоз мусора в размере свыше 70 млн сомов (около 64 млн рублей). Об этом стало известно в ходе заседания профильной комиссии городского парламента, передаёт «24.kg».

Ilya Plekhanov Мусоровоз

По словам директора муниципального предприятия «Тазалык» Азата Сагынова, эти долги крайне сложно взыскать.

«Электричество можно отключить должникам, газ. А мусор мы же не перестаём вывозить», — пожаловался он депутатам.

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