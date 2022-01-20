Яунде, , 22:25 — REGNUM 20 января в Дуале (Камерун) на стадионе «Япома» национальная сборная Кот-д'Ивуара по футболу в матче третьего тура групповой стадии Кубка африканских наций одержала уверенную победу над сборной Алжира со счетом 3:1.

Кубок Африканских Наций Arabia.as.com

Забитыми мячами в составе номинальных хозяев отметились Франк Кессье (22' Николя Пепе), Ибрагим Сангаре (39' Серж Орье) и Николя Пепе (54', Себастьян Аллер). Единственный мяч сборной Алжира на 73-й минуте встреч и забил 29-летний полузащитник «Аль-Фатеха» Софиан Бендебка после передачи Аиссы Манди.

Составы команд:

Кот-д'Ивуар: Сангаре, Конан, Коссуну, Дели (Канон, 68'), Орье (Майга, 69'), Сери, Кессье, Сангаре (Дие, 69'), Градель, Пепе (Заа, 85'), Аллер.

Алжир: М’Боли, Манди, Бедран, Аталь (Бенаяда, 80'), Бенсебайни, Зерруки, Марез, Белайли (Булая, 80'), Беннасер (Бендебка, 62'), Бенрахма (Слимани, 46'), Бунеджах (Брахими, 62').

Сборная Кот-д'Ивуара, одержав вторую победу в группе E и набрав семь очков, вышла в плей-офф турнира с первого места. Сборная Алжира с одним очком осталась на последнем месте.