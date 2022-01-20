Москва, 21 января, 2022, 00:57 — ИА Регнум. Россия может ввести ряд ответных экономических мер в ответ на расширение НАТО. Об этом 20 января заявил корреспонденту ИА REGNUMвоенный эксперт, специалист по армиям НАТОАлександр Артамонов.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон и Брижит Макрон

«Наш ответ на расширение НАТО может быть и экономическим: например, выход из долларовой зоны или отказ от системы SWIFT», — заявил эксперт.

Кроме того, можно аннулировать контракт на использование двигателя РД-180 для космических аппаратов, полагает политолог.

«Если верить Линдону Ларушу, на территории России присутствует достаточно большое количество скрытых иноагентов в большой власти. Москве не составит большого труда открыть сезон охоты на шпионов, после чего Запад рискует решиться большей части своей клиентуры. Сегодня наша контрразведка уже отрастила зубы, ничем не уступающие легендарному СМЕРШу», — заключил эксперт.

Напомним, что Дмитрий Песков не исключил введения ответных мер со стороны России в ответ на расширение НАТО на Восток.