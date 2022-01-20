Киев, 20 января 2022, 22:19 — REGNUM Украинский космодром может в перспективе быть построен на побережье Чёрного моря, сообщает 20 января Укринформ. Идея прозвучала на учредительной конференции Всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров. Если строить — то на границе Николаевской и Одесской областей.

Игрушечный космос
Игрушечный космос

Так, глава Одесской областной администрации Сергей Гриневецкий заявил, что пока космодром строить невозможно, «так как наша территория густо заселена». Ещё одним препятствием является необходимость получить разрешение у Турции, поскольку есть вероятность падения на турецкую территорию второй ступени ракеты-носителя.

Эту идею поддержал глава украинского Национального центра управления и испытаний космических средств Владимир Присяжный. Что касается проблем с падением второй ступени, эта проблема разрешима в перспективе.

Так, глава управления Днепропетровского космического кластера Евгений Рокитский отметил, что на Украине уже идёт разработка ракеты-носителя с поворотными ступенями, «что снимает вопрос о зонах отчуждения». Разрабатывается вариант с управляемым возвращением первой-второй ступени ракет.

«Например, в Великобритании недавно анонсировали создание семи космопортов на своей территории, недалеко от города Эдинбург, уже инвестировали средства в реализацию этих проектов», — сказал он.