Киев, 20 января, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Украинский космодром может в перспективе быть построен на побережье Чёрного моря, сообщает 20 января Укринформ. Идея прозвучала на учредительной конференции Всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров. Если строить — то на границе Николаевской и Одесской областей.

Игрушечный космос

Так, глава Одесской областной администрации Сергей Гриневецкий заявил, что пока космодром строить невозможно, «так как наша территория густо заселена». Ещё одним препятствием является необходимость получить разрешение у Турции, поскольку есть вероятность падения на турецкую территорию второй ступени ракеты-носителя.

Эту идею поддержал глава украинского Национального центра управления и испытаний космических средств Владимир Присяжный. Что касается проблем с падением второй ступени, эта проблема разрешима в перспективе.

Так, глава управления Днепропетровского космического кластера Евгений Рокитский отметил, что на Украине уже идёт разработка ракеты-носителя с поворотными ступенями, «что снимает вопрос о зонах отчуждения». Разрабатывается вариант с управляемым возвращением первой-второй ступени ракет.

«Например, в Великобритании недавно анонсировали создание семи космопортов на своей территории, недалеко от города Эдинбург, уже инвестировали средства в реализацию этих проектов», — сказал он.