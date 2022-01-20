Вологда, , 22:18 — REGNUM Вологодский областной суд вынес приговор группе черных риелторов, жертвами которых стали два пенсионера.

Руки подсудимого Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, на скамье подсудимых оказались трое мужчин и женщина. Следствие выявило 11 преступных эпизодов, в том числе — убийство двух пенсионеров, квартирами которых собирались завладеть осужденные.

«Собственников квартир застрелили, трупы их расчленили и закопали на территории Вологодского района», — говорится в сообщении ведомства.

Со счетов одного из пенсионеров злоумышленники незаконно сняли более 1,5 млн рублей и вскоре были задержаны правоохранителями.

Приговором суда члены преступной группы приговорены к срокам от 3,5 лет колонии до пожизненного лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, жителю Вологды предъявили обвинение в тройном убийстве.