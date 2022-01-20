Пекин, , 22:17 — REGNUM ByteDance, компания-владелец сервиса TikTok, раскрыла данные о выручке небольшой группе сотрудников на внутреннем собрании. Об этом 20 января пишет Reuters.

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По данным СМИ, в 2021 году общая выручка компании выросла на 70% и составила около $58 млрд. При этом в 2020 году прирост составлял 100% ($34,3 млрд). Замедление роста Reuters связывает с жёстким регулированием крупных технологических компаний в Китае.

Добавим, что, по данным агентства, ByteDance в январе 2022 года сократила своё инвестиционное подразделение из-за новостей об ограничениях в Китае. Компания может отказаться от ближайших сделок после того, как распустила команду инвесторов, оценивающих перспективные стартапы.

Ранее появилась информация, что Управление по вопросам киберпространства Китая (CAC) обяжет китайские компании спрашивать у CAC разрешение на привлечение инвестиций. Однако позже регулятор опроверг эти заявления.

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